दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे प्रजासत्तक दिनी दिल्लीत झालेला ट्रॅक्टर मोर्चादरम्याच्या हिंसेसंदर्भात तपास करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी ही मागणी सरकारकडे करावी. सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधिश म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की सरकार या प्रकरणी योग्य ती पावलं उचलत आहेत. अशावेळी आम्ही यात दखल देऊ इच्छित नाही. तुम्ही सरकारकडेच याची मागणी करावी.

SC refuses to entertain plea for setting up panel headed by top court ex-judge to probe tractor rally violence in Delhi on Republic Day

