Corona virus राज्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी?

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून राज्य सरकारनं राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व इतर शिक्षण संस्थांना 31 मार्चपर्यंत सुट्टी जाहीर केली आहे. एएनआयने याबाबत हे वृत्त दिले आहे. मात्र दहावी आणि बारावीच्या तसेच विद्यापीठाच्या परीक्षा या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Maharashtra govt: All schools in urban areas of Maharashtra (all govt & pvt schools in jurisdiction of Nagar Panchayat, Nagar Palika, Mahanagar palika) to remain closed till 31st March. Only exams for class 10th, 12th, & University exams will be held as per schedule #coronavirus

