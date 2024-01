दिल्लीत थंडीचा पारा वाढला, शाळा पुढील 5 दिवस बंद

राजधानी दिल्लीमध्ये थंडीचा कडाका वाढल्याने शाळांची सुट्टी वाढवण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री आतिशी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. नर्सरी ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व शाळा पुढील 5 दिवस बंद राहतील अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

Schools in Delhi will remain closed for the next 5 days due to the prevailing cold weather conditions, for students from Nursery to Class 5.

— Atishi (@AtishiAAP) January 7, 2024