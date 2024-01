INDIA आघाडी मजबूत; पंजाबमध्ये आप-काँग्रेस लढणार एकत्र! दोन्ही पक्षांनी केलं जाहीर

आम आदमी पक्ष ‘आप’चे नेते राघव चढ्ढा यांनी गुरुवारच्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत INDIA आघाडीसाठी ‘ऐतिहासिक आणि निर्णायक’ विजयाचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच एप्रिल/मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी INDIA विरुद्ध भाजपा या लढतीत कोण जिंकणार याचं दिशादर्शन करणारा हा निकाल असले असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

‘ही अशी निवडणूक असेल जिथे पहिल्यांदाच INDIA विरुद्ध भाजपा असा सामना होईल. या निवडणुकीनंतर, स्कोअरकार्ड INDIA 1 – भाजप 0 असेल’, असं देखील त्यांनी जाहीर केलं.

‘INDIA चंदीगडच्या महापौरांच्या निवडणुका सर्व ताकदीनिशी लढवेल, आणि ऐतिहासिक आणि निर्णायक विजय नोंदवेल. याला सामान्य निवडणूक मानू नका. ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा INDIA विरुद्ध भाजप आमनेसामने येतील स्कोअरकार्ड India 1, BJP 0 असेल’, असा विश्वास चड्ढा यांनी आज व्यक्त केला.

‘आम्हाला वाटतं की 18 जानेवारी रोजी होणारी क्लीन स्वीप ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची सुरुवात असेल…’, असंही ते म्हणाले.

चड्ढा यांनी शपथ घेतली की, ‘INDIA दोन डझनहून अधिक विरोधी पक्षांचा गट जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला तिसऱ्या टर्मपासून रोखण्यासाठी संयुक्त आघाडीवर अवलंबून असेल तो लोकांना हुकूमशाही आणि निरुपयोगी सरकारपासून मुक्त करेल’.

‘आगामी INDIA विरुद्ध भाजप या लढतीचा निकाल काय असेल याचा सूर यातून ठरेल. मला विश्वास आहे की INDIA एकत्र लढतो तेव्हा एक आणि एक दोन नाही तर ते अकरा असतात’, असं देखील ते म्हणाले.

#WATCH | Delhi | AAP MP Raghav Chadha says, “INDIA Alliance will fight the Chandigarh Mayor elections with all its strength and register a historic and decisive victory. Don’t consider this an ordinary election. This will be an election where for the first time it will be INDIA… pic.twitter.com/l7d4Ej1kpg

— ANI (@ANI) January 16, 2024