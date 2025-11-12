Digital Gold खरेदी करताय? सेबीने दिला सतर्कतेचा इशारा

सध्या जगभरात सोन्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे सोन्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत. सोन्याच्या वाढत्या परताव्यामुळे अनेकजण सोने खरेदीकडे वळले आहेत. अनेकजण जिडीटल सोने खरेदी करत आहेत. देशातही डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. बाजार नियामकाने (सेबीने) याबाबत एक मोठा इशारा दिला आहे. सेबीच्या मते डीजिटल सोन्यात गुंतवणूक धोक्याची ठरू शकते. काही डिजीटल सेवांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही, तसेच याबाबत कोणताही कायदेशीर दावा करता येत नाही, असे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
सोने हा सर्वात मौल्यवान धातूंपैकी एक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच, त्याची किंमत वाढत आहे आणि त्याने सातत्याने विक्रम मोडले आहेत. सोने इतके महाग झाले असले तरी, काही डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर ते फक्त १०-२० रुपयांमध्ये मिळत आहेत. त्यामुळे त्यात गुंतवणूक वेगाने वाढली आहे. मात्र, याबाबत सेबीने महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष सोने किंवा अलंकार खरेदी करण्यास प्राधान्य देण्यात येत होते. मात्र, आता डिजिटल सोने खरेदी करण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. डिजीटल सोने घेण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागत नाही. मात्र, त्यात अनेक धोके आहेत
पेटीएम, फोनपे किंवा इतर कोणत्याही युपीआय प्लॅटफॉर्मद्वारे डिजिटल सोने खरेदी करता तेव्हा तुमच्या गुंतवणुकीच्या समतुल्य 24 कॅरेट सोने तुमच्या नावावर बुक केले जाते आणि तिजोरीत साठवले जाते. तुम्ही तुम्हाला हवे तितके सोने खरेदी करू शकता आणि तुम्हाला हवे तेव्हा तुम्ही हे ई-गोल्ड नाण्यांमध्ये किंवा बारमध्ये रूपांतरित करू शकता आणि ते भौतिक सोने म्हणून घेऊ शकता. मात्र, अशाप्रकारे खरेदी केलेले सोने विविध शुल्कांच्या अधीन असते. अनेक गुंतवणूकदारांना त्याबाबत माहिती नसते. यामध्ये डिलिव्हरी आणि शिपिंग शुल्क, तुम्ही ज्या प्लॅटफॉर्मवरून ई-गोल्ड खरेदी केले आहे त्या प्लॅटफॉर्मवरून वितरण शुल्क आणि पेमेंट गेटवे शुल्क यांचा समावेश आहे.
डिजिटल पद्धतीने खरेदी केलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या २ किंवा ३ टक्के पर्यंत स्टोरेज शुल्क जोडले जाते आणि भौतिक सोन्याप्रमाणेच ३ टक्के जीएसटी लागू होतो. डिलिव्हरीवर शिपिंग शुल्क आणि वॉलेट स्टोरेज शुल्क देखील लागू होते. काही ई-गोल्ड प्रदाते मर्यादेपेक्षा जास्त स्टोरेजसाठी देखील शुल्क आकारतात. हे खर्च जोडल्यानंतर, तुम्हाला तुम्ही खरेदी केलेले सोने मिळते, परंतु ते गोल्ड ईटीएफपेक्षाही महाग असल्याचे आढळते. या सोन्यात गुंतवणूक केल्याने लक्षणीय जोखीम येतात.
डिजिटल सोने खरेदीशी संबंधित सर्व शुल्कांचा विचार करण्यापूर्वी तुम्ही तुमची गुंतवणूक आणि नफा मोजू शकता. त्याच वेळी, डिजिटल सोने खरेदी करून पैसे गमावण्याचा धोका तितकाच महत्त्वाचा आहे. सेबीने एक इशारा दिला आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की जर तुमची फसवणूक झाली तर तुम्ही बाजार नियामकाकडे दावा दाखल करू शकत नाही, कारण डिजिटल सोने नियंत्रित केले जात नाही. म्युच्युअल फंड किंवा बँकांप्रमाणे, ते कोणतीही हमी देत नाही.
सेबीच्या मते, डिजिटल सोन्यातील गुंतवणुकीवर झालेल्या नुकसानासाठी गुंतवणूकदार जबाबदार असतील. जर ई-गोल्ड प्रदात्याने दुकान बंद केले आणि पळून गेला तर कोणालाही कोणताही कायदेशीर दावा करण्याचा अधिकार राहणार नाही. या प्रदात्यांद्वारे तुम्हाला विकले जाणारे सोने जिथे साठवले जाते ते खाजगी तिजोरी दिवाळखोर होऊ शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे: प्रदाता असो, रिफायनर असो किंवा व्हॉल्ट कंपनी असो, जर ते अयशस्वी झाले तर तुमच्या ठेवी धोक्यात येऊ शकतात.
ई-गोल्ड प्रदात्यांचे नियमन नसल्यामुळे आणखी एक मोठी समस्या उद्भवते: होल्डिंग मर्यादा. कायदेशीर होल्डिंग मर्यादा नाही; ज्या प्लॅटफॉर्मवरून तुम्ही डिजिटल सोने खरेदी करता ते स्वतःच्या मर्यादा निर्दिष्ट करते, सहसा जास्तीत जास्त पाच वर्षे. या मर्यादेनंतर, तुम्हाला तुमची ई-गोल्ड ठेव विकावी लागेल आणि मनमानी शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे डिजीटल सोने खरेदी करताना या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.