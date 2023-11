Video मोदींसमोर तरुणीचे शोले स्टाईल आंदोलन, चक्क चढली विजेच्या टॉवरवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शनिवारी प्रचारासाठी हैदराबाद येथे आले होते. तिथे ते सभेत बोलत असताना अचानक एक विचित्र प्रकार घडला. एक तरुणी पंतप्रधानांपर्यंत तिची मागणी पोहचवण्यासाठी चक्क विजेच्या टॉवरवर चढली. पंतप्रधानांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तिला विनंती करत खाली उतरण्यास सांगितले. मात्र ती तरुणी अजिताब कुणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. अखेर मोदींनी तिची तक्रार ऐकून घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ती खाली उतरली.

#WATCH | Secunderabad, Telangana: During PM Modi’s speech at public rally, a woman climbs a light tower to speak to him, and he requests her to come down. pic.twitter.com/IlsTOBvSqA

— ANI (@ANI) November 11, 2023