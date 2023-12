संसदेतील घटनेत लातूरमधील तरुणाचा सहभाग; घोषणाबाजी करणाऱ्या महिलेसह चौघे अटकेत, चौकशी सुरू

संसदेत हिवाळी अधिवशेन सुरू आहे. बुधवारी लोकसभेच्या सभागृहात प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असताना अचानक दोघांनी प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारली. यातील एक तरुण महाराष्ट्रातील असल्याची माहिती मिळते. महाराष्ट्राच्या लातूरमधील अमोल शिंदे असं एका तरुणाचं नाव असल्याची माहिती मिळते आहे. तर महिला हरियाणातील असून तिचं नाव नीलम सिंह असल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजे म्हैसूरचे खासदार प्रताप सिम्हा यांच्या मार्फत त्यांनी संसदेचे पास मिळवले होते. या सगळ्या प्रकरणाची आता तपासणी दिल्ली पोलिसांकडून सुरू आहे. मात्र अटकेतील तरुणांची नावे अद्याप अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

बुधवारी सकाळी सगळं कामकाज सुरळीत सुरू होतं. मात्र अचानक दोघांनी प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारली. त्यानंतर एकाच्या बुटातून पिवळा धूर निघायला लागला. खासदारांनी त्यांना पकडलं आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हाती दिलं.

Antecedents being verified. Initial questioning related to security breach and who gave access. Finding out if any connection with those who jumped inside. Multi-agency questioning also likely: Delhi Police sources https://t.co/WTaMsDnfSe

— ANI (@ANI) December 13, 2023