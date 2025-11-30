भाजपची असंवेदनशीलता; सुरक्षा रक्षक बेशुद्ध पडल्यानंतरही जेपी नड्डांचे भाषण सुरुच; इतर नेत्यांनीही केलं दुर्लक्ष, व्हिडीओ व्हायरल

सामना ऑनलाईन
|

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या भाषणावेळी सुरक्षा रक्षकाला भोवळ आली आणि तो कोसळला. मंचासमोरच हा प्रकार घडल्यानंतरही जेपी नड्डांनी भाषण थांबवले नाही, तर इतर नेत्यांनीही सुरक्षा रक्षकाकडे दुर्लक्ष केले. गुजराच्या वडोदरा येथे घडलेल्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून भाजप नेत्यांच्या असंवेदनशील वागण्यावर चौफेर टीका होत आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवारी गुजरातमधील वडोदरा येथे आयोजित पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. जेपी नड्डा उपस्थितांना संबोधित करत असताना एक सुरक्षा रक्षक भोवळ येऊन खाली कोसळतो. यानंतरही नड्डा त्यांचे भाषण सुरूच ठेवतात आणि मंचावरील इतर नेतेही त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

फोटोग्राफर आणि इतर सुरक्षा रक्षक बेशुद्ध पडलेल्या सुरक्षा रक्षकाकडे धाव घेतात आणि त्याला वैद्यकीय उपचारांसाठी घेऊन जातात. सतत दीर्घकाळ उभे राहिल्यामुळे आलेला थकवा आणि इतर शारीरिक त्रासामुळे सुरक्षा रक्षकाला भोवळ आली असावी. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळतेय. ‘देश गुजरात‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

दरम्यान, सदर सुरक्षा रक्षक रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्या ताफ्यातील होता. विशेष म्हणजे हा सुरक्षा रक्षक भोवळ पडला तेव्हा रवनीत सिंह बिट्टू हे देखील मंचावर होते. त्यांनी देखील याकडे दुर्लक्ष केले. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी भाजपच्या असंवेदनशीलतेचा समाचार घेतला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोने-चांदीच्या दराचा पुन्हा एकदा विक्रम; पाच दिवसात चांदीचे दर 17,607 रुपयांनी वाढले, सोन्यानेही घेतली झेप

Delhi Blast Update- दहशतवादी डॉ. उमरचे आणखी एक कनेक्शन उघड, मौलाना कासमीला NIA ने केली अटक

जगावर हिमयुगाचे सावट; जागतिक हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटे वाढण्याची शक्यता

उद्यापासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन; आज सर्वपक्षीय बैठक; एसआरए, मतचोरीवरून सभागृहात रणकंदन होणार

दिल्लीतील प्रदूषण चिंताजनक; समस्येवर मात करण्यासाठी किरण बेदी यांचा ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन’

हिंदुस्थानकडे कसोटी क्रिकेटसाठी तज्ञ ऑफ-स्पिनर नाही; आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर हरभजनचे मोठे विधान

बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार, 12 जखमी 2 जणांचा मृत्यू

hdfc-bank

देश विदेश – एचडीएफसी बँकेला 91 लाखांचा दंड