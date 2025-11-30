भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या भाषणावेळी सुरक्षा रक्षकाला भोवळ आली आणि तो कोसळला. मंचासमोरच हा प्रकार घडल्यानंतरही जेपी नड्डांनी भाषण थांबवले नाही, तर इतर नेत्यांनीही सुरक्षा रक्षकाकडे दुर्लक्ष केले. गुजराच्या वडोदरा येथे घडलेल्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून भाजप नेत्यांच्या असंवेदनशील वागण्यावर चौफेर टीका होत आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवारी गुजरातमधील वडोदरा येथे आयोजित पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. जेपी नड्डा उपस्थितांना संबोधित करत असताना एक सुरक्षा रक्षक भोवळ येऊन खाली कोसळतो. यानंतरही नड्डा त्यांचे भाषण सुरूच ठेवतात आणि मंचावरील इतर नेतेही त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
फोटोग्राफर आणि इतर सुरक्षा रक्षक बेशुद्ध पडलेल्या सुरक्षा रक्षकाकडे धाव घेतात आणि त्याला वैद्यकीय उपचारांसाठी घेऊन जातात. सतत दीर्घकाळ उभे राहिल्यामुळे आलेला थकवा आणि इतर शारीरिक त्रासामुळे सुरक्षा रक्षकाला भोवळ आली असावी. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळतेय. ‘देश गुजरात‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
भाजपची असंवेदनशीलता; सुरक्षा रक्षक बेशुद्ध पडल्यानंतरही जेपी नड्डांचे भाषण सुरुच; इतर नेत्यांनीही केलं दुर्लक्ष, व्हिडीओ व्हायरल pic.twitter.com/5f9ps1ihKi
— Saamana Online (@SaamanaOnline) November 30, 2025
दरम्यान, सदर सुरक्षा रक्षक रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्या ताफ्यातील होता. विशेष म्हणजे हा सुरक्षा रक्षक भोवळ पडला तेव्हा रवनीत सिंह बिट्टू हे देखील मंचावर होते. त्यांनी देखील याकडे दुर्लक्ष केले. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी भाजपच्या असंवेदनशीलतेचा समाचार घेतला.
All BJP care for is votes not voters🙄
A Security guard collapses during JP Nadda’s speech and guess what no one sitting on the dias got up from their seats.
Infact Nadda continued to speak… without even pausing to check🤷♂️
— Avishek Goyal (@AG_knocks) November 30, 2025