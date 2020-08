बीए अॅडमिशनवर सनीचं अधिकृत ट्वीट, पुढल्या सेमिस्टरला कॉलेजमध्ये भेटू

बॉलीवूड अभिनेत्री सनी लिओनी हीचे नाव बीएच्या प्रवेश यादीत पहिल्या क्रमांकावर झळकल्याने देशभरातील सोशल मीडियावर तुफान चर्चा रंगली आहे. त्यातच आता सनी लिओनीने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून पुढल्या सेमिस्टरला कॉलेजमध्ये भेटू असं ट्वीट केलं आहे. तिच्या या ट्वीटवर कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे.

कोलकाताच्या आशुतोष कॉलेजमध्ये बीए प्रवेशासाठीची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली आहे. या यादीत सनी लिओनीचा नाव पहिल्या क्रमांकावर झळकलं आणि साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. अनेकांनी कॉलेजकडे यासंदर्भात विचारणा केली, त्यावर कॉलेज व्यवस्थापनाने हा कुणाचा तरी खोडसाळपणा असल्याचे सांगत चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. मात्र या प्रकरणाची देशभर चर्चा रंगली, सोशल मीडियावर गंमतीशीर कमेंट व्हायरल झाल्या. त्यानंतर काही वेळाने खुद्द सनी लिओनीनेच आपल्या अधिकृत हँडलवरून हलकेफुलके ट्वीट केले.

‘See you all in college next semester!!! Hope your in my class 😉 ‘, असं म्हणत सनीने चाहत्यांना डोळा मारला.