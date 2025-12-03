ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा यांचे निधन, मृत्यूपश्चात देहदानाचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा (93) यांचे नळदुर्ग येथील आपल्या निवासस्थानी निधन झाले. शुक्रवारी रात्री जेवणानंतर त्यांना उलटीचा त्रास झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूपश्चात त्यांनी देहदान केले आहे.

पन्नालाल सुराणा मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील रहिवासी होते. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत ते सक्रिय होते.समाजवादी पक्ष आणि नंतर जनता पक्षाच्या वाटचालीत पक्षाचे राज्य सरचिटणीस म्हणून एस एम जोशी यांनी त्यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी सोपवली होती. पन्नालाल सुराणा आणि त्यांच्या पत्नी डॉ वीणा सुराणा दोघेही अनेक सत्याग्रहात सहभाग नोंदवला होता. यादरम्यान त्यांना अनेक वेळा कारागृहात जावे लागले होते. मात्र पण आपल्या विचारांशी बांधिलकी त्यांनी सोडली नाही.

आयुष्यभर समाजवादी विचारांची पताका गौरवाने मिरवणारे, अनेक लोक चळवळीत सहभाग घेणारे, सत्तेच्या पदासाठी कधीही आग्रह न धरणारे, निस्पृह नि:स्वार्थी लोकनेता अशीच त्यांची ओळख होती. समाजवादी विचारांची ही धगधगती मशाल आज शांत झाली आहे ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा यांचा देह छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दान केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घणसोलीतील अडीच हजार बेकायदा घरांना नोटिसा, नवी मुंबईत सिडकोचा बुलडोझर सुसाट

तळगडावर सापडला गुप्त दरवाजा, दुर्गरत्न प्रतिष्ठानची मोहीम

नामफलक बंद, साफसफाई, अग्निशमन यंत्रणेचीही बोंब; उल्हासनगर परिवहन सेवेच्या कंत्राटदाराची पोलखोल, अतिरिक्त आयुक्तांनी बजावली नोटीस

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे फाडफाड इंग्लिश, नवघरमध्ये ‘बँक ऑफ वर्ड उपक्रम

पोलीस डायरी: राकेश मारिया – प्रभावी व प्रेरणादायी नेतृत्व

टिटवाळावासीयांना मिळणार मजबूत रस्ता, शिवसेनेच्या पाठपुराव्यास यश; काँक्रीटीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ

‘सिंदूर’नंतरही पाकिस्तानच्या कुरापती, सीमेवर दहशतवादी संघटनांनी 72 लाँचपॅड्स उभारले

संपूर्ण पाकिस्तान आता ब्रह्मोसच्या टप्प्यात! हिंदुस्थानी लष्कराकडून नव्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

एक हजार फूट उंचावरचा ग्लास स्कायवॉक खुला!