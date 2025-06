ब्लॅक फ्रायडे! शेअर मार्केट धडाम; सेन्सेक्स 1300, तर निफ्टी 400 अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांच्या 7 लाख कोटींचा धूर

इस्रायल आणि इराणध्ये युद्धाचे ढग दाटू लागले आहेत. इस्रायलने शुक्रवारी पहाटे इराणवर हल्ला केला आणि याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर झाला. जगभरासह हिंदुस्थानच्या शेअर बाजारावरही याचा परिणाम दिसला आणि आठवड्याच्या कामकाजाच्या अखेरच्या दिवशी बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली.

शुक्रवारी बाजार उघडताच सेन्सेक्स 1300, तर निफ्टी 400 अकांनी कोसळला. सेन्सेक्समध्ये 1.6 टक्क्यांच्या घसरणीसह 80,354 वर पोहोचला, तर निफ्टी 1.7 टक्के घसरणीसह 24,473 वर पोहोचला. बीएसई मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही 1.5 टक्के घसरला. यामुळे बीएससीमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 449.6 लाख कोटींवरून 442.5 कोटींवर आले.

शुक्रवारच्या घसरणीमुळे अवघ्या काही मिनिटांमध्ये गुंतवणूकादारांच्या 7 लाख कोटींचा धूर झाला. तसेच दिवसभर बाजारावर ‘ब्लॅक फ्रायडे’ इम्पॅक्ट राहण्याची शक्यता आहे. गुरूवारीही एअर इंडियाचे विमान कोसळल्यानंतर बाजारातही नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आणि पडझड सुरू झाली.

