अटल सेतूकडे जाणाऱ्या रस्त्याला भलमोठं भगदाड, रस्ता खचून पडला 20 फूट खोल खड्डा

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील शिवडी येथून अटल सेतूला जाणारा रस्ता खचून त्याला मोठं भगदाड पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सदर रस्ता खचून त्या जागी 20 फूट खोल खड्डा पडला आहे. सुदैवाने त्यावेळी तिथून कोणतीही गाडी जात नसल्याने मोठा अनर्थ टळला.

अटल सेतूकडे जाणाऱ्या शिवडी BPT रोडवर ही घटना घडली आहे. या घटनेनंतर या खड्ड्याभोवती पोलिसांनी बॅरिकेट्स लावले आहेत. तसेच सध्या हा रस्ता वाहतूकीसाठी बंद करण्यात आला आङे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत पावसाने देखील विश्रांती घेतली आहे. असे असताना अचानक हा रस्ता कसा खचला याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच या रस्त्याच्या कामाच्या दर्जावर देखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Women’s World Cup 2025 – ‘नारीशक्ती’चा बोलबाला; ICC ने घेतला ऐतिहासिक निर्णय, महिलांच्या खांद्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी पेरलेला आयईडी काढताना स्फोट, दोन जवान जखमी

Mumbai News – क्षुल्लक वादातून बारबाहेरच टोळक्याकडून तरुणाची हत्या, मालाडमध्ये खळबळ

अमेरिकेतही क्रांतीची ठिणगी! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा राइट हँड चार्ली किर्क यांची गोळ्या घालून हत्या

हुकूमशाहीच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या! संजय सिंह यांच्या नजरकैदेवरून संजय राऊत यांचा भाजपवर निशाणा

सीपी राधाकृष्णन यांनी दिला महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा, गुजरातच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त कारभार

नेपाळमध्ये Gen-Z गटात फूट; बैठकीत अयोग्य लोकांना बोलवण्यात आल्याचा दुसऱ्या गटाचा आरोप

आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह ‘हाऊस अरेस्ट’, जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या कारवाईनं राजकीय वर्तुळात खळबळ

सोलापूरमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस; नदी-नाल्यांना पूर, अनेक गावांचा संपर्क तुटला, घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं