‘जवान’च्या यशानंतर जीवे मारण्याच्या धमक्या, शाहरूखच्या लेखी तक्रारीनंतर सुरक्षेत वाढ

बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) सध्या ‘जवान’ (Jawan) या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाने जगभरातून 1000 कोटींचा गल्ला जमवला आहे. याआधी प्रदर्शित झालेल्या ‘पठाण’ (Pathan) या चित्रपटानेही तिकीटबारीवर धुमाकूळ घातला होता. आता त्याच्या ‘डंकी’ या चित्रपटाची चाहते वाट पाहत आहेत. अशातच शाहरूख खान याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘पठाण’, ‘जवान’च्या यशानंतर आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याची लेखी तक्रार शाहरूखने केली आहे. याची तातडीने दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने त्याला ‘वाय +’ दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे.

शाहरूख खान याने राज्य सरकारकडे एक लिखित तक्रार केली होती. यात त्याने ‘पठाण’ आणि ‘जवान’ चित्रपटाच्या यशानंतर आपल्याला फोनवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे म्हटले होते. याची तातडीने दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या सुरक्षेसाठी सुरुवातीला दोन हवालदारांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर यात वाढ करण्यात आली असून आता शाहरूखला ‘वाय +’ दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.

The Maharashtra government increases the security of Actor Shah Rukh Khan to Y+ after he allegedly received death threats. Shahrukh Khan had given a written complaint to the state government that he had been receiving death threat calls after the films ‘Pathan’ and ‘Jawan’.:…

