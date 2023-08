किंग खानच्या डान्सवर भारावले आनंद महिंद्रा; ट्विट करून दिली मनमुराद दाद

बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा ‘जवान’ फार चर्चेत आहे. सिनेमातील त्याच्या लूकपासून, अॅक्शन सीन आणि कथेपर्य़ंत चर्चा आहे. आता या सिनेमाचे गाणे रिलीज झाले असून त्यातील शाहरुखचा डान्स लक्षवेधक ठरला आहे. त्याचा हा डान्स पाहून प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्राही थक्क झाले आणि त्यांनी अशी काही प्रतिक्रिया दिली की, शाहरुखनेही रिट्विट करत त्यांना उत्तर दिले आहे. .

आनंद महिंद्रा त्यांच्या वेगवेगळ्या ट्वीटमुळे कायम चर्चेत असतात. यावेळी त्यांनी शाहरुख खानच्या डान्स पाहून त्याच्या वयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नुकतेच रिलीज झालेल्या ‘जिंदा बंदा’ गाण्यातील शाहरुखचा डान्सिंग अंदाज पाहून आनंद महिंद्रा थक्कच झाले. त्यांनी ट्वीट करत लिहीले, हा हिरो 57 वर्षांचा आहे. यामध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, त्याने त्याच्या वयावर मात केली आहे. हा दुसऱ्यांपेक्षा दहा पटीने चैतन्यशील वाटत आहे. या वयातही उत्साह वाखण्याजोगा आहे.

@anandmahindra Life is so short and fast sir, just trying to keep up with it. Try and entertain as many whatever it takes….laugh..cry…shake…or fly…hopefully make some to swim with the stars….dream for a few moments of joy. https://t.co/3bP8Xth1yG

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 2, 2023