तुझ्यापेक्षा ‘मजनू भाई’ची पेंटिंग भारी! गौरी खानची चित्रं ट्रोल

बॉलिवूडमध्ये (Bollywood) असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांना पेटींगची खूप आवड आहे. सलमान खानलाही चित्रकला खूप आवडते. त्याने अशी अनेक पेंटिंग्ज बनविली, जी लोक चांगलीच पसंत पडली. लॉकडाउनमध्ये (Lockdown) शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान हिने देखील पेंटिंगचा आनंद घेतला आणि पेंटिंगचा फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला.

Using my time in quarantine to work on my next projects. Creativity can be quite therapeutic. Here’s some abstract art… Acrylic on canvas. #GauriKhanDesigns pic.twitter.com/6kfOP7nOT2

— Gauri Khan (@gaurikhan) July 13, 2020