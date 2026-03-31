शाहरुख खानच्या ‘किंग’ला मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका, दुबईमधील शूटिंग आता मुंबईत पार पडणार

सुपरस्टार शाहरुख खानचा ‘किंग’, गेल्या बऱ्याच काळापासून निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहे. काही महिन्यांपूर्वी शाहरुखच्या दुखापतीमुळे चित्रीकरण थांबवण्यात आले होते. आता, चित्रपटाचे चित्रीकरण पुन्हा एकदा थांबल्याची बातमी समोर येत आहे. यावेळी, मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध हे चित्रीकरण थांबवण्याचे कारण आहे. ‘किंग’च्या काही भागाचे चित्रीकरण एप्रिलमध्ये दुबईमध्ये होणार होते. तथापि, दुबई आणि त्या प्रदेशातील युद्धामुळे बरीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, ‘किंग’चे चित्रीकरण रद्द करावे लागले. आता हे चित्रीकरण मुंबईत उभारलेल्या सेटवर केले जाईल.

मिड डेने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘किंग’मधील वाळवंटातील एका ॲक्शन सीक्वेन्सचे चित्रीकरण ९ एप्रिलपासून दुबईमध्ये होणार होते. हे शेड्यूल एका आठवड्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. निर्मात्यांनी चित्रीकरणासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या होत्या आणि तयारी पूर्ण झाली होती. तथापि, कलाकार आणि क्रूच्या सुरक्षेला कोणताही धोका टाळण्यासाठी, हे शेड्यूल रद्द करण्यात आले आहे.

त्यामुळेच आता दुबईच्या जागी मुंबईत सेट तयार करण्यात आले आहे. चित्रीकरण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण व्हावे यासाठी, मुंबईतील विले पार्ले येथे हा सेट उभारण्यात आला आहे. दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी ‘किंग’मधील या ॲक्शन सीक्वेन्सची योजना भव्य प्रमाणात आखली आहे. दुबईतील चित्रीकरण रद्द झाले असले तरी, मुंबईतील सेट अतिशय वास्तववादी असल्याचे म्हटले जात आहे. सेटवर चित्रीकरण केल्याने दिग्दर्शकाला प्रकाशयोजना आणि इतर तपशिलांवर अधिक चांगले नियंत्रण मिळेल.

