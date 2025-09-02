शाहरुख-राणी पुन्हा एकत्र

अभिनेता शाहरुख खान आणि राणी मुखर्जी यांची जोडी स्क्रीनवर खूप गाजली. ‘कुछ कुछ होता है’, ‘चलते चलते’, ‘कभी अलविदा ना कहना’ या सिनेमांमध्ये दोघांची केमिस्ट्री दिसली. दोघांना 33 वर्षांच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला. राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोघं एकमेकांना भेटले. नुकताच शाहरुखने सोशल मीडियावर राणीसोबत एक रील शेअर केले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
किंग खान आकाशी रंगाच्या स्वेटशर्टमध्ये दिसत आहे. तसेच त्याने कानटोपीही घातली आहे. तर राणी मुखर्जी पांढऱ्या शर्टमध्ये कॅज्युअल लूकमध्ये दिसत आहे. शाहरुखचा मुलगा आर्यन खानच्या आगामी ‘बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ सीरिजमधील गाण्यावर त्यांनी हे रील शेअर केलं आहे. हे रिल चाहत्यांना खूप आवडताना दिसत आहे. राणी आणि किंग एकाच फ्रेममध्ये असे म्हणत नेटिजन्स दोघांचे कौतुक करत आहेत.