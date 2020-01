शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी; भाजप नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

दिल्लीच्या शाहीन बागेत नागरिकत्व सुधारित कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. यावर भाजपने पुन्हा टीकास्त्र सोडले आहे. यातील बहुतांश आंदोलनकर्ते हे बांग्लादेशी किंवा पाकिस्तानी आहे अशी टीका भाजप नेते राहुल सिन्हा यांनी केले आहे. शाहीन बागमधील आंदोलनकर्ते तुकडे तुकडे गँगचे असल्याची टीका केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली होती.

Bharatiya Janata Party leader Rahul Sinha: Most of the people sitting in Shaheen Bagh (Delhi) are those who have come from Bangladesh and Pakistan. (27.1.20) pic.twitter.com/eEiFYSqXSK

— ANI (@ANI) January 28, 2020