बॉक्स ऑफिसवर “पठाणचं” ठरला बाहुबली; सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट

गेल्याच महिन्यात पठाण चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली. एक हजार कोटी क्लबमध्ये सामील होणारा हा पहिला हिंदी चित्रपट ठरला. आता या चित्रपटाने एसएस राजामौलींच्या बाहुबली- द कनक्ल्युजनला देखील मागे टाकले आहे. सिद्धार्थ आनंद दिगदर्शित हिंदीतील हा चित्रपट देशांतर्गत बाजारात सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला आहे. बाहुबली 2 चे हिंदी सर्वाधिक कलेक्शन तब्बल 510.99 कोटी रुपये होते. रिलीज नंतर 39 व्या दिवशी देखील पठाण (हिंदी) ने देशामध्ये 75 लाख रुपयांची कमाई केली.

सिद्धार्थ आनंदने त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर ही बातमी शेअर केली. ” हिंदीमधील #Baahubali2 चे लाइफटाइम कलेक्शन पार केले. हि त्याच्यासाठी खुप अभिमानाची गोष्ट असल्याचे त्याने म्हटले आहे. तसेच चित्रपटाला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रेक्षकांचे आभार मानले. चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श यांनीही हिंदी भाषेतील टॉप 4 च्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये केला आहे.

Crossed The Lifetime Collections Of #Baahubali2 In Hindi.

Proud Moment For Me…!!!

Once Again Thanks To All The Audience Who Encouraged The Film🙏. #Pathaan pic.twitter.com/82zABOp4ar

