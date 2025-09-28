जागतिक पॅरा अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धा – शैलेश कुमारला सुवर्ण; वरुण भाटीला कांस्य

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानने जागतिक पॅरा अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत शनिवारी पदकतालिकेत खाते उघडले. पुरुषांच्या उंच उडीत टी-६३ प्रकारात शैलेश कुमारने सुवर्णपदक पटकावत विक्रमी झेप घेतली, तर वरुण भाटीने कांस्यपदक जिंकले.

शैलेशने टी-४२ प्रकारात १.९१ मीटर उंची पार करून नवीन स्पर्धा विक्रम नोंदवला. अमेरिकेचा ऑलिम्पिक विजेता एझा फ्रेक याने रौप्यपदक मिळवले. फ्रेक आणि वरुण भाटी या दोघांनी १.८५ मीटरची उंची पार केली होती; मात्र काउंटबॅकमुळे फ्रेकने रूपेरी यश संपादन केले, तर भाटीला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. हिंदुस्थानचा राहुल हा आणखी एक खेळाडू स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठणाऱ्या पाचपैकी तिसरा खेळाडू ठरला होता. मात्र, तो १.७८ मीटरपेक्षा जास्त उंची पार करू शकला नाही आणि त्याला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाईंदरमधील सहा गावांत विकासाची गंगा वाहणार; रस्ते रुंद होणार, खेळासाठी मैदाने, फिल्म स्टुडिओ, चौपाटी

मुरबाडमध्ये हजारो बोगस, दुबार नावे सापडली; ग्रामसभेत मतदार यादीच्या वाचनाचा इफेक्ट

टेम्पोची एसटीला धडक; 13 भाविक जखमी, मुरुड-अलिबाग मार्गावरील विहूरजवळ दुर्घटना

मुंब्यात लाचखोर सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक एटीएसच्या जाळ्यात, 25 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले

चौथीच्या विद्यार्थिनीसोबत केले अश्लील चाळे, निळजे जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाला गावकऱ्यांनी चोपले

वसईत गरबा खेळताना महिलेचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

शीतल देवीचा ‘सुवर्ण’ पराक्रम; जागतिक पॅरा तिरंदाजी स्पर्धेत रचला इतिहास

अहिल्यानगर-संभाजीनगर रस्त्याची खड्डयांनी चाळण, संतप्त नागरिकांचा घोडेगावात ‘रास्ता रोको’

भरपावसात श्री अंबाबाई-त्र्यंबोली देवीच्या भेटीचा सोहळा