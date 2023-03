IAF मध्ये लढाऊ युनिटचे नेतृत्व करणारी पहिली महिला – शालिझा धामी

हिंदुस्थानी हवाई दलाने (Indian Air Force) ग्रुप कॅप्टन शालिझा धामी यांना पश्चिम क्षेत्रातील आघाडीच्या लढाऊ (combat) युनिटची कमान हाती घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या इतिहासात प्रथमच, एका महिला अधिकाऱ्याला फ्रंटलाइन कॉम्बॅट युनिटची कमान देण्यात आली आहे.

या महिन्यापासूनच, लष्कराने महिला अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय प्रवाहा बाहेरील कंमाड असणाऱ्या भूमिका सोपवण्यास सुरूवात केली आहे. सुमारे 50 महिला अधिकारी ऑपरेशन भागात युनिट्सच्या प्रमुख असतील. एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यांनी देखील शालिझा धामी यांचे दोन वेळा कौतुक केले आहे. धामी सध्या फ्रंटलाइन कमांड मुख्यालयाच्या ऑपरेशन्स शाखेमध्ये तैनात आहेत.

