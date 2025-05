हिंदुस्थानच नाही तर आमची रणनीतीही बदलली; सिंगापूरमध्ये CDM जनरल अनिल चौहान यांनी पाकड्यांना सुनावले

सिंगापूरमध्ये सध्या सांगरी – ला डायलॉग द एशिया सिक्युरिटी समिट 2025 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात हिंदुस्थानचे संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी हिंदुस्थानने केलेल्या यशस्वी ऑपरेशन सिंदूरचे कौतुक केले. तसेच दहशतवादाबाबत पाकिस्तानला सुनावले. फक्त हिंदुस्थान बदललेला नाही तर हिंदुस्थानची रणनीतीही बदलली आहे, असे ते म्हणाले.

सांगरी – ला डायलॉग द एशिया सिक्युरिटी समिट हा आशियातील प्रमुख कार्यक्रम मंच आहे. शुक्रवार ते रविवार दरम्यान याचे आयोजित केले जातो. या महत्त्वाच्या संवादादरम्यान, जनरल चौहान यांनी या पूर्वीचे, आत्ताचे युद्ध आणि भविष्यातील युद्ध’ या विषयावर भाषण दिले. हिंदुस्थान आता कोणत्याही ठोस रणनीतीशिवाय पुढे जात नाही. जर आपल्याला पाकिस्तानकडून फक्त शत्रुत्वच मिळाले तर दोन्ही देशांमध्ये अंतर ठेवणे हीच सर्वोत्तम रणनीती असू शकेल, असे ते म्हणाले.

जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सामाजिक विकास, अर्थव्यवस्था, उत्पन्न यांसह प्रत्येक बाबतीत पाकिस्तान आपल्यापेक्षा पुढे होता. पण आज हिंदुस्थान अर्थव्यवस्था, मानवी विकास आणि सामाजिक विकास यासह प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. हा योगायोग नाही तर एका रणनीतीचा परिणाम आहे, असे ते म्हणाले.

General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff #India held an Academia engagement with #ThinkTanks from various nations across the globe, on the sidelines of the Shangri-La Dialogue.

Addressing the intellectually empowered group on ‘Future Wars and Warfare’, #CDS highlighted… pic.twitter.com/5fsXNmKwTN

