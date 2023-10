शरद पवार व राहुल गांधी यांची बंद दाराआड चर्चा, ‘या’ विषयांवर झाली खलबतं

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व पक्षचिन्ह हे नक्की कुणाचे यावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व खासदार राहुल गांधी यांची भेट घेतली. मल्लिकार्जु खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी ही भेट पार पडली.

Paid a courtesy visit to INC President MP Malikarjun Kharge at his residence. MP Rahul Gandhi, NCP MLA Jitendra Awhad and Gurdeep Sapal, INC CWC Member were also present for the meeting. pic.twitter.com/k67eUa9TsK

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) October 6, 2023