‘मला समाधान वाटतंय की…’, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून शरद पवारांचा निशाणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवीन संसद भवनाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून हा सोहळा घेण्यात आल्याने देशातील प्रमुख 21 पक्षांनी यावर बहिष्कार टाकला होता. यावरून राजकारण पेटलेले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच या सोहळ्यावरून दोन प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी होम-हवन करण्यात आले. तसेच मंत्रोच्चाराच्या गजरात लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाच्या उजव्या बाजूला राजदंडाची स्थापना करण्यात आली. यावर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. आज सकाळी हा कार्यक्रम पाहिला. मला समाधान वाटतेय की मी तिथे गेलो नाही, असे ते म्हणाले.

तिथे जे काही घडले ते पाहून मला काळजी वाटतेय. आपण देशाला मागे नेत आहोत का? हा कार्यक्रम फक्त मर्यादित लोकांसाठीच होता का? असा सवालही शरद पवार यांनी उपस्थित केला. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

I saw the event in the morning. I am happy I didn’t go there. I am worried after seeing whatever happened there. Are we taking the country backwards? Was this event for limited people only?: NCP chief Sharad Pawar on the inauguration of the new Parliament with havan, multi-faith… pic.twitter.com/fdRC7K5Ccp

