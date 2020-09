शरद पवार एक दिवसाचे उपोषण करणार, आंदोलन करणाऱ्या खासदारांना दिला पाठिंबा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार यांनी एक दिवसाचे उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.शरद पवार यांनी धरणे आंदोलन करणाऱ्या खासदारांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांच्या पाठिंब्यासाठी आपण एक दिवसाचे उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. सदनात विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सदनात मांडण्यात आलेल्या कृषी विधेयकाबाबत विरोधकांच्या मनात काही शंका होत्या. या शंका दूर न करताच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत जे काही झाले ते पूर्वी कधीच पाहायला मिळाले नव्हते असे पवारांनी म्हटले आहे.

I will also take part in their (eight suspended Rajya Sabha MPs) movement. I will fast for a day to show support: Sharad Pawar, NCP (File Photo) pic.twitter.com/bawRVcxwxJ

— ANI (@ANI) September 22, 2020