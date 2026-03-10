Share Market News – सेन्सेक्स 800 अंकांनी वधारला, निफ्टीनेही घेतली 250 अंकांची झेप; बाजारातील तेजीचं कारण काय?

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जगभरातील शेअर मार्केटमध्ये मोठी पडझड झाली. हिंदुस्थानच्या शेअर मार्केटवरही या युद्धाचे परिणाम दिसले. सोमवारी शेअर बाजारमध्ये मोठी घसरण नोंदवण्यात आली होती. मंगळवारीही बाजार दबावात राहील अशी शक्यता होती. मात्र जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली घट यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला.
सुरुवातीच्या सत्रामध्ये मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 809 अकांनी उसळून 78,375.73 वर पोहोचला, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक 252 अकांची झेप घेऊन 24,280.80 वर पोहोचला. मंगळवारी पावणे अकराच्या वाजेच्या सुमारास सेन्सेक्स 623.88 अंकांच्या (0.8 टक्के) वाढीसह 78,190.03 वर, तर निफ्टी 196.21 अंकांच्या (0.82 टक्के) वाढीसह 24,224.40 वर व्यवहार करत होता.
तेजीचं कारण…
– आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमती 120 डॉलरवरून थेट 89 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण युद्ध लवकर संपण्याचे संकेत दिल्याने तेलाच्या पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनेही बाजार शांत होण्यास मदत झाली.
– अमेरिकन शेअर बाजारात नॅस्डॅक (1.4 टक्के), एसअँडपी 500 आणि डाऊ जोन्समध्ये मोठी वाढ नोंदवण्यात आली. याचे पडसाद आशियाई बाजारातही उमटले असून दक्षिण कोरियाचा ‘कोस्पी’ 5 टक्क्यांनी तर जपानचा ‘निक्केई’ 2.5 टक्क्यांनी वधारला.
– कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा हिंदुस्थानी रुपयाला झाला. मंगळवारी रुपया 40 पैशांनी मजबूत होऊन 91.93 प्रति डॉलरवर पोहोचला. सोमवारी रुपया 92.35 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर होता.
– बाजारातील अस्थिरता मोजणारा ‘इंडिया VIX’ 13 टक्क्यांनी घसरून 20.34 वर आला आहे. यावरून गुंतवणूकदारांमधील भीती कमी होऊन जोखीम घेण्याची वृत्ती वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.