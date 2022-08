‘ब्लॅक मंडे’! सेन्सेक्स 1250 अंकांनी कोसळला; डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची निच्चांकी घसरण

आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजारामध्ये हाहाकार उडाला असून मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक अर्थात सेन्सेक्समध्ये 1250 अंकांची घसरण झाली आहे. बाजार उघडताच मार्केट पडल्याने सोमवार हा ‘ब्लॅक मंडे’ ठरला. यामुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी वाढत्या महागाईमुळे कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले. भविष्यातही व्याजदर वाढतच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पॉवेल यांच्या वक्त्व्याने गुंतवणूकादारांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून अमेरिकेचा शेअर बाजार 3 टक्क्यांनी कोसळला. याचा थेट परिणाम हिंदुस्थानच्या शेअर बाजारावरही झाला असून सोमवारी बाजार उघडताच सुरुवातीच्या सत्रात 1250 अंकांची घसरण झाली.

जागतिक स्तरावर मंदिचे वातावरण तयार झाल्याने मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 1250 अंकांनी अर्थात जवळपास 2 टक्क्यांनी घसरला. तर निफ्टीमध्येही 350 अकांहून अधिक घसरण झाली. तर बँक निफ्टीमध्येही 700 अकांहून अधिकची घसरण नोंदवण्यात आली.

आयटी, ऑटो आणि बँक सेक्टर गडगडले

शेअर बाजारात घसरण झाल्याचा परिणाम आयटी, ऑटो आणि बँकिंग सेक्टरवर झाला आहे. इन्फोसिस, रिलायन्स, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फायनान्स, एचडीएफसी बँक, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, विप्रो, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय, आयशर मोटरच्या शेअरमध्ये 1.50 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.

रुपयाची ऐतिहासिक घसरण

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची आजवरची निच्चांकी घसरण झाली. एक डॉलरसाठी 80.10 रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. आगामी काळात ही पडझड अशीच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

