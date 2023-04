ख्रिश्चनांच्यासंदर्भातील भूमिकेबाबत भाजपला जाब विचारावा; शशी थरूर यांचा हल्लाबोल

काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी रविवारी भाजपवर निशाणा साधला आणि पक्षाच्या नेत्यांवर ख्रिश्चनांच्यासंदर्भात ढोंगीपणा केल्याचा आरोप केला.

ट्विटरवर शशी थरूर म्हणाले, ‘भाजप नेते ख्रिश्चनांविषयी दोन्ही बाजूंनी बोलतात. त्यांना याबद्दल विचारले पाहिजे, ख्रिसमसच्या दिवशी चर्चवरील हले, तसेच सेवेकरी पाद्रींना पोलीस स्टेशनमध्ये खेचणे, तसेच ईशान्येकडील भागातील ख्रिश्चनांचा एसटीचा दर्जा देणे. खरी भाजप कोणती?’

कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष के सुधाकरन यांनी इंडिया टुडेच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया दिल्यानंतर थरूर यांचे विधान समोर आले आहे, राज्यमंत्री मुनीरथना नायडू यांच्यावर द्वेषपूर्ण विधान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एका अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून मंत्र्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर लोकांमध्ये द्वेश वाढवण्याचा आरोप केला होता.

BJP leaders talk out of both sides of their mouth to Christians. They should be asked about this, about attacks on churches over Xmas, dragging pastors off to police stations in the midst of services, &calls for Christians in NE to be stripped of ST status. Which is the real BJP? https://t.co/8hnnbCkFyD

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 9, 2023