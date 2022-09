मोठी बातमी – शशी थरूर काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक लढणार, सोनिया गांधींकडून हिरवा कंदिल

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची काँग्रेस अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी यासाठी विविध राज्यातील काँग्रेस प्रतिनिधीमंडळं एकमताने ठराव मंजूर करत असतानाच आता ज्येष्ठ नेते शशी थरूरही (Shashi Tharoor) निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढणार आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्याकडूनही त्यांना हिरवा कंदिल मिळाल्याचे वृत्त ‘एनडीटीव्ही‘ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी या सोमवारी विदेश दौऱ्यावर मायदेशी परतल्या. त्यानंतर शशी थरूर यांनी त्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान काँग्रेसचे अन्य नेतेही उपस्थित होते. या भेटीदरम्यानच शशी थरूर यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांच्या इच्छेचा मान राखत कोणीही निवडणूक लढवू शकतो असे म्हणत सोनिया गांधी यांनी त्यांना हिरवा कंदिल दिल्याचे वृत्त आहे.

Sonia Gandhi, Congress interim president, replied that he (Shashi Tharoor) can contest (for the post of the party president) if he wants, anybody can contest elections: Sources

