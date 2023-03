विनाशकाले विपरित बुद्धी! राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर शत्रुघ्न सिन्हा यांची पंतप्रधानांवर टीका

मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांचं संसद सदस्यत्व रद्द झालं आहे. देशभरातून या कारवाईविरोधात संतापाचं वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांना शिक्षा मिळणं ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे. सगळ्या विरोधी पक्षांना हे अती झाल्याचं वाटत आहे. सरकार त्याच्या मर्यादा ओलांडत आहे. विनाशकाले विपरित बुद्धी अशी पंतप्रधान मोदी यांची गत झाल्याची टीका शत्रुघ्न सिन्हा यांनी केली आहे.

#WATCH | On #RahulGandhi‘s disqualification, TMC MP Shatrughan Sinha says, “…I thank PM Narendra Modi. What they did is an example of ‘Vinash Kale Viprit Buddhi.’ But it will not only protect democracy but also help Rahul Gandhi & Opposition get an advantage of 100+ seats…” pic.twitter.com/9q7YXvfP6K

