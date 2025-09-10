’शेवग्याच्या शेंगा’ पुन्हा रंगभूमीवर, गजेंद्र अहिरे करणार दिग्दर्शन

सामना ऑनलाईन
|

मागील काही वर्षांमध्ये नवीन नाटकांच्या जोडीला जुनी गाजलेली मराठी नाटके पाहण्यासाठी रसिक प्रेक्षक गर्दी करू लागले आहेत. यामध्ये नव्या संचात पुन्हा रंगभूमीवर आलेल्या जुन्या नाटकांचा मोलाचा वाटा आहे. मराठी रसिकांच्या मनात घर केलेले ’शेवग्याच्या शेंगा’ हे सदाबहार नर्मविनोदी नाटक नवीन संचात पुन्हा मराठी व्यावसायिक रंगभूमीवर दाखल होणार आहे. या नवीन संचातील ’शेवग्याच्या शेंगा’ या नाटकाची जोरदार तालीम सुरू असुन या महिन्याअखेरीस नाटकाचे प्रयोग सुरू होतील.

लेखक-दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे यांनी 10 एप्रिल 2015 रोजी सर्वप्रथम ’शेवग्याच्या शेंगा’ हे नाटक मराठी रंगभूमीवर आणले होते. त्यात स्वाती चिटणीस आणि संजय मोने यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. आता दहा वर्षांनंतर “मिलाप थिएटर्स’’ या नाटकाची पुर्ननिर्मिती करत आहे. या नाटकाचे लेखन गजेंद्र अहिरे यांनी केले असून त्यांनीच पुन्हा नव्याने नाटक दिग्दर्शितही केले आहे. ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर ही एव्हरग्रीन जोडी या नाटकात मुख्य भूमिका साकारणार असून त्यांच्यासोबत नंदिता पाटकर, अपूर्वा गोरे, अंकिता दिप्ती, साकार देसाई हे कलाकारही नाटकात आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आयुष कोमकर हत्या प्रकरण, कुख्यात बंडू आंदेकरसह 8 जणांना अटक

चणकापूर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू, मुख्याध्यापकांच्या टेबलावर मृतदेह ठेवून पालकांचा आक्रोश

पुढील आठवड्यात पावसाचे पुन्हा धुमशान; मुंबई, ठाणे, कोकणासह अनेक भागांत ‘अतिमुसळधार’ कोसळणार

गोकुळच्या वार्षिक सभेत यंदाही काला, महायुतीचे अध्यक्ष असूनही महायुतीचा विरोध, सभा अर्ध्यावर सोडून सभासदांचा काढता पाय

प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सात जणांच्या सुटकेला आव्हान

 दहिसर टोलनाका आता वर्सोवा पुलासमोर

साहित्य संघाच्या निवडणुकीत मतचोरीचा आरोप,  ‘ऊर्जा’ आणि ‘डॉ. भालेराव विचार मंच’ पॅनेल आमनेसामने

उरणमधील आगीचा मुंबईतील गॅस पुरवठ्यावर परिणाम, लाखो वाहनचालकांना फटका बसण्याची शक्यता

कांद्याच्या कोसळत्या भावाचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद