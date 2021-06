Shikhar Dhawan श्रीलंका दौऱ्यासाठी शिखर धवनची एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदी निवड

श्रीलंका दौऱ्यासाठी हिंदुस्थानचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. या दौऱ्यासाठी सलामीवीर शिखर धवन याची कर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. या दौऱ्यादरम्यान हिंदुस्थानी संघ 3 एकदिवसीय आणि 3 T20 सामने खेळणार आहे. शिखर धवनच्या संघात अनुभव नसलेल्या क्रिकेटपटूंचा भरणा जास्त आहे.

विराट कोहलीच्या नेतृत्वात खेळणारा हिंदुस्थानी संघ हा जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी आणि त्यानंतर इंग्लंडविरूद्धच्या 5 कसोटी सामन्यांसाठी इंग्लंडला जाणार आहे. इंग्लंड दौरा हा महत्वाचा असल्याने विराट कोहलीच्या संघात शिखर धवनच्या संघाच्या तुलनेत अधिक ताकदीच्या आणि अनुभवी क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे.

Shikhar Dhawan will captain India in their limited-overs tour of Sri Lanka in July

