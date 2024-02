Maratha Reservation – राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल सरकारकडे सादर

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. ‘वर्षा’ निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपुर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या राज्यभर गाजत असताना सरकारने काढलेल्या मसुद्याची अंमलबजावणी करावी यासाठी मनोज जरांगे-पाटील गेल्या सात दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असतानाच आज राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला आपला अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी यानंतर एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल असे म्हटले. तसेच 20 तारखेला विशेष अधिवेशनही बोलवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

#WATCH | Mumbai: On receiving the survey report on the social and financial status of the Maratha community by the Maharashtra Backward Commission, CM Eknath Shinde says, “This survey report will be presented in the cabinet meeting and based on that, the government will take a… pic.twitter.com/FimlJUZViw

