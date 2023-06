हिंदू धर्म, देवतांचा अनादर करणारा ‘आदिपुरुष’ सिनेमा बनवण्यात सत्ताधाऱ्यांचा हात; शिंदे-फडणवीसांचे नाव घेत खासदाराचा आरोप

‘आदिपुरुष’ चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी यातील व्हीएफएक्स आणि संवादांवर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करत थेट न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला आहे. या वादात आता आम आदमी पक्षानेही उडी घेतली असून या चित्रपटाला विरोध केला आहे.

आपचे खासदार संजय सिंह यांनी माध्यमांशी बोलताना चित्रपटात वापरण्यात आलेल्या संवादावरून भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. हिंदू धर्म, देवतांचा अनादर करणारा हा चित्रपट बनवण्यामागे भाजप नेत्यांचा हात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भाजप आलल्या स्वार्थी राजकारणासाठी माती सीता आणि भगवान श्रीराम यांचा अपमान करत आहे. माता सीता, श्रीराम आणि हनुमानाचे नाव घेताच सर्व हिंदुंची डोके आदराने झुकतात. आमच्या देवतांवर त्यांनी निकृष्ट चित्रपट बनवला आहे, असेही ते म्हणाले.

चित्रपटातील संवाद सडकछाप आहेत. या संवादांमुळे हिंदू धर्म, संस्कृती मानणाऱ्यांच्या भावने दुखावल्या गेल्या आहेत. एका दृष्यामध्ये माता सीतेवर वार करण्यात आला आहे. कल्पनेच्या आधारे तुम्ही काहीही दाखवाल का? रामायण बदलाल का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले की, भाजप जनता पक्षाच्या नेत्यांनी हा चित्रपट तयार करायला लावला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे भाजपचे मुख्यमंत्री आणि बडे नेत सहभागी आहेत, असा आरोप हे लोक ना रामाचे आहेत, ना सर्वसामान्यांचे आहेत, असेही सिंह म्हणाले.

VIDEO | “BJP leaders are involved in the making of this film that disrespects Hindu religion and its gods,” says AAP leader Sanjay Singh on Prabhas-starrer ‘Adipurush’. pic.twitter.com/4AdMfGq9tZ

