सर्वोच्च न्यायालयाची लक्ष्मण रेषा डावलून त्यांना पुढे जाता येणार नाही! संजय राऊत यांचा मिंधे सरकारला इशारा

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात लागल्यानंतर मिंधे-फडणवीस सरकारचे मंत्री आणि त्यांचे नेते आपलाच विजय झाल्याचं माध्यमांसमोर सांगत आहेत. या सर्वांचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी नाशिक येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी चांगलाच समाचार घेतला आहे. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरांतून विविध उत्तरातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अनेक मुद्दे स्पष्ट करून सांगितले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाची लक्ष्मण रेषा डावलून त्यांना पुढे जाता येणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी मिंधे सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांना दिला.

राऊत म्हणाले की, ‘शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रासंदर्भात फार सहज आणि सोपं विश्लेषण केलं आहे. ते पुरेसं आहे. त्यामुळे त्यावर मी काही फार बोलावं अशी परिस्थिती नाही. एकदा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी त्यावर भूमिका घेतल्यावर आम्ही का बोलावं. तरी मला एक आश्चर्य वाटतंय. कालचा निकाल अगदी स्पष्ट आहे. ज्याला कायदा कळतो त्यालाही तो कळला पाहिजे आणि जे कायद्याचे अभ्यासक नाहीत त्यांनाही तो निकाल खरं म्हणजे कळायला हवा होता. पण, त्या निकालाचं चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण करून भाजपचे लोक असतील, मिंधे गट असेल ज्या पद्धतीने पेढे वाटताहेत, भरवताहेत, फटाके वाजवताहेत. मला कुणीतरी नाशिकमधला व्हिडीओ पाठवला. इकडले खासदार शिवसेनेत होते, तेव्हा त्यांना आम्ही कधी नाचताना पाहिलं नाही. पण काल ते नाचत होते. यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नागडं केलंय, हे नागडे नाचत होते. हा नागड्यांचा नाच होता. त्यांच्या अंगावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकही वस्त्र ठेवलेलं नाही. अंतर्वस्त्रही नाही. अशा प्रकारचा कालचा निर्णय सांगितला तर अतिशय सोप्या शब्दांत सांगेन की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला आणि त्यांच्या सरकारला दिल्लीत पूर्ण नग्न केलं आणि नागडं करून विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवलं आणि त्यांच्यावर निर्णय घ्यायला सांगितलं आहे. हे सरकार बेकायदेशीर आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे’, अशा तिखट शब्दांत राऊत यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर बोलताना, ‘तीन आदेश आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे. एक त्यांनी जो भरत गोगावले नावाचा व्हीप नेमला होता, तो व्हीपच बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीर व्हीपने दिलेले आदेश बेकायदेशीर आहेत. तिथेच सरकार हरलेलं आहे. आमचे जे व्हीप होते सुनील प्रभू ते कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर हे नागडे काय नाचताहेत. राज्यपालांची संपूर्ण प्रक्रिया ही बेकायदेशीर आहे. बहुमत चाचणीपासून त्यांनी घेतलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला. तरीही हे नागडे का नाचताहेत आणि पेढे कुणाला भरवताहेत. एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी झालेली निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यांनी नागपूर कोर्टात वकिली केल्याचं ते सांगतात. त्यांनी पुन्हा एकदा कायद्याची पुस्तकं चाळली पाहिजेत. पुन्हा एकदा अभ्यास केला पाहिजे. या देशातला कायदा वकिलांन कळतो असं नाही तो सामान्य माणसांनाही कळतो. इतक्या सोप्या पद्धतीने डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितलं आहे की, विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे. मूळ पक्ष वेगळा असतो. legislative party is the creation of political party. राजकीय पक्ष हा विधीमंडळ पक्ष तयार करतो. अधिकार आणि सूत्र ही मूळ पक्षाकडे असतात. आणि फुटलेला गट हा मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही. मग कसले पेढे वाटताहेत?’, असा सवाल राऊतांनी केला.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे सर्वाधिकारी आहेत आणि राहतील. भविष्यात त्याचा निकाल लागेल, असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर हे सरकार पूर्णपणे अपात्र आहे. खरंतर याचिका 16 आमदारांविरोधात होती. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी अख्खं सरकार अपात्र, बेकायदेशीर ठरवलं आणि असं सरकार वाचलं, फडणवीसांना दिलासा असं बोलणारे सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करत आहेत. हे उसनं अवसान आणताहेत. त्यांचे चेहरे बघा आतून रडताहेत. तीन महिने त्यांनी मरण पुढे ढकललं. या सरकारचा अंत जवळ आला आहे. तीन महिन्यांत निर्णय घ्यायचे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष लंडनला आहेत, मुलाखती देताहेत, जो खटला त्यांच्यासमोर चालणार आहे. त्याखटल्यासंदर्भात ते मुलाखती देताहेत. विधानसभा अध्यक्ष, घटनापदावर बसणारा माणूस अशा मुलाखती देत नाहीत शक्यतो. राहुल नार्वेकरांचा पूर्व राजकीय इतिहास आपण समजून घ्या. अनेक पक्ष बदललेले गृहस्थ आहेत ते. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि आता भाजपमध्ये आहेत. त्यांना कोणतेही राजकीय स्थैर्य आणि विचार नाही. सत्ता हा त्या सगळ्यांचा आधार आहे. अशा व्यक्तिच्या हातात निकालाची सूत्रं दिली आहेत. कारण 10 शेड्युलनुसार ते अधिकार आहेत. पण, त्यांना पदावर बसलेल्या व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसारच न्याय करावा लागेल.’

पुढे राऊत म्हणाले की, ‘त्यांच्या पक्षातील वकील मंडळी चुकीचं सांगताहेत. तेव्हाची परिस्थिती जी होती, ती समोर ठेवून तुम्हाला निकाल द्यायचा आहे. त्यांनी नवीन व्यवस्था निर्माण करा असं त्यांनी कुठेही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे कुणी कितीही बदमाशी करण्याचा प्रयत्न केला तरी सर्वोच्च न्यायालयाची जी लक्ष्मण रेषा आहे ती डावलून त्यांना पुढे जाता येणार नाही’.