मिंधे-फडणवीस सरकारच्या धोरणांवर अहंकाराचा प्रभाव, दूरदर्शीपणा दिसत नाही; आदित्य ठाकरेंनी डागली तोफ

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील मिंधे फडणवीस सरकारला पुन्हा एकदा लक्ष्य केलं आहे. सध्या कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पावरून राज्यात वातावरण तापलं आहे. मात्र केवळ कोकणच नाही तर राज्याच्या विविध जिल्ह्यात मिंधे-फडणवीस सरकार जनतेचं मत जाणून न घेता आणि अहंकारापोटी केवळ प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक ट्विट केले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये ‘आरे, मुंबई – अजनी वन, नागपूर – बारसू, रत्नागिरी – पांजरपोळ, नाशिक – पटवर्धन पार्क, मुंबई – पुणे रिव्हरफ्रंट विकास – वेताळ टेकडी, पुणे – वरडा गाव (कोळसा वॉशरीज), नागपूर, या सर्वांमध्ये काय साम्य आहे?’, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. त्याबद्दल पुढे उत्तर देत म्हणतात की, ‘असे सरकार (मिंधे+भाजपचे) जे संवाद साधत नाही आणि नागरिकांचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क त्यांना देण्यावर त्यांचा विश्वास नाही. (त्यांच्या) धोरणांवर अहंकाराचा प्रभाव दिसतो, दूरदर्शीपणाचा नाही’, असा टोला देखील आदित्य ठाकरेंनी लगावला आहे.

