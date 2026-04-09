विमा कंपन्यांतील थेट भरतीत मराठी उमेदवारांना प्राधान्य द्या, शिवसेनेची भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे मागणी  

विमा कंपन्यांमधील थेट भरती प्रक्रियेत अधिकाधिक मराठी उमेदवारांना प्राधान्य द्या, अशी आग्रही मागणी आज शिवसेनेच्यावतीने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे करण्यात आली. प्रथम श्रेणीच्या थेट कर्मचारी भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांवर विशेषतः मराठी भाषिक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलून झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.

विमा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी आज भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष आर. दोराईस्वामी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये 2012 नंतरही कार्यरत हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे, 2002 साली सेवेत सामिल हंगामी कर्मचाऱ्यांना 2012 नंतर कायम झाल्यावर एनपीएस ऐवजी जुनी पेंशन चालू करावी, भविष्यात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरभरती त्वरित करावी याशिवाय विमा कर्मचाऱयांच्या अन्य सुविधांसाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे सरचिटणीस दिनेश बोभाटे व एलआयसी युनिटचे सरचिटणीस महेश लाड यावेळी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सेक्स रॅकेटमध्ये अडकविण्याच्या धमकीने तरुण-तरुणीकडून उकळले 10 हजार; वाघोली पोलीस ठाण्यातील तिघे तडकाफडकी निलंबित

प्राचीन, पवित्र पंढरीचा विध्वंस करू नका! कॉरिडॉर विरोधात भव्य दुचाकी रॅली; शासकीय जागांवर कॉरिडॉर राबवा

युवासेनेची मावळ तालुक्यातील तोलानी इन्स्टिट्यूटवर धडक; खांब कोसळून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबास न्याय मिळवून देणार

खासदार नीलेश लंके यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळली

खरातला ताब्यात घेण्यासाठी शिर्डी पोलिसांच्या न्यायालयात हालचाली

श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन निधी’मध्ये फसवणूक; 11 जणांविरुद्ध गुन्हा, आरोपींमध्ये पाच संचालक जोडप्यांचा समावेश

दैव बलवत्तर…एक्स्प्रेस पकडताना वृद्धाला ट्रॅकवर कोसळण्याआधीच वाचवले, कल्याण स्थानकातील धक्कादायक प्रकार

‘जलजीवन’, ‘स्वच्छ भारत’च्या कर्मचाऱ्यांचे मानधनासाठी हेलपाटे, शासनाच्या निक्रियतेवर संताप; आंदोलनाचा इशारा

मस्साजोग सरपंचपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार नाहीच, अश्विनी संतोष देशमुख व स्वरूपानंद देशमुख अर्ज दाखल करणार