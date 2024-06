पावसाचा इशारा असतानाही भाजप मिंधे चालवत असलेल्या महापालिका सज्ज नव्हत्या, आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले 

मुंबईत झालेल्या पाहिल्याच मुसळधार पावसाने मुंबईकरांची पार वाट लावली. अनेक भागात पाणी साचल्याने लोकांचे खूप हाल झाले. पाहिल्याच पावसात ही अवस्था असल्याने पुढे काय असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे. दरम्यान हवामान विभागाने मुसळधार पावसाचा इशारा दिलेला असतानाही मिंधे भाजप सरकार त्या साठी सज्ज नव्हते हे दिसून आले. त्यावरून शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी या घटनाबाह्य सरकारला फटकारले आहे.

With the first rains, many parts of Mumbai are flooded, just like Pune was, 2 days ago.

The real question is, where are the municipal authorities and other agencies in charge of the cities?

The absence of elected representatives in municipal corporations has made these agencies…

