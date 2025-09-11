भयमुक्त नाशिकसाठी शिवसेना, मनसेचा उद्या संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा

सामना ऑनलाईन
|

महायुती सरकारच्या हुकूमशाही कारभारामुळे नाशिक जिह्यात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त आणि भयमुक्त नाशिकसाठी शुक्रवारी, 12 सप्टेंबर रोजी शिवसेना, मनसे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा काआहे, अशी माहिती दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

हनीट्रपमध्ये आजी-माजी मंत्र्यांवर कारवाई टाळून शासनाने फसवणूक केली. शहरात एमडी ड्रग्ज, अंमली पदार्थ, ऑनलाईन जुगार असे अनेक अवैध धंदे राजरोस सुरू आहेत. हत्या, बलात्कार यामुळे जनता भयभीत झाली आहे. जनतेच्या भावनांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी हा जनआक्रोश मोर्चा कायात येत असून यात मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मनसे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील, शिवसेना उपनेते दत्ता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, माजी आमदार वसंत गीते, सलीम शेख यांनी केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नेपाळ हिंसाचारानंतर उत्तर प्रदेशलगतच्या सीमेवर कडक सुरक्षा व्यवस्था, हिंदुस्थानींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी

मराठा, कुणबी एक नाहीत सरकारी जीआर रद्द करा! सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

निवडणूक अधिकाऱ्यांचे भाजप आमदारांशी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ‘गुफ्तगू’, पिंपरी- चिंचवड प्रभाग रचनेवर संशयाचे धुके

हार्बरचे बोरिवलीपर्यंत विस्तारीकरण लटकले, काम पूर्ण होण्यास आणखी अडीच वर्षे लागणार

पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरण; दीर्घ तुरुंगवास, खटल्याला विलंबामुळे आरोपीला हायकोर्टाकडून जामीन, 13 वर्षांनंतर सुटका

मुंबईत वर्षभरात कोट्यवधींच्या एमटीएनएल केबलची चोरी, अंबोलीत आठ जणांना रंगेहाथ पकडले; डक्टमधून रात्री सुरू होते काळे धंदे

शिवतीर्थावर घुमणार आवाज शिवसेनेचाच! दसरा मेळाव्याला परवानगी

जनसुरक्षा कायद्याविरुद्ध महाविकास आघाडीची निदर्शने, शिवसेनेचे शिवाजी पार्कवर आंदोलन

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर भेट