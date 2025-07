मला हा खटला निकालात काढायचा आहे! न्यायाधीशांनी केलं स्पष्ट, ऑगस्टमध्ये होणार शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणावर सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. मला हा खटला निकालात काढायचा आहे, असे म्हणत न्यायमूर्तींना ऑगस्टमध्ये शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणावर सुनावणी घेऊ असे स्पष्ट केले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Meanwhile, senior Advocate

Kabir sibal enters Courtroom

Justice Kant: We will try to fix the matter in August. We will notify in evening.

