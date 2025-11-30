‘बॉम्बे बर्गर’चे नाव बदला अन्यथा…चर्चगेट रेल्वे स्थानकात शिवसेनेकडून जोरदार आंदोलन

सामना ऑनलाईन
|

चर्चगेट रेल्वे स्थानकातील ‘बॉम्बे बर्गर’ या दुकानाने आपल्या नावातील ‘बॉम्बे’ हा शब्द बदलून त्याऐवजी ‘मुंबई’ असा करावा. संबंधित व्यवस्थापनाने त्वरित दुकानाच्या नावात बदल न केल्यास आम्ही शिवसेना स्टाईलने धडा शिकवू, असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने यावेळी देण्यात आला.

चर्चगेट रेल्वे स्थानकातील फूड स्टॉलचे ‘बॉम्बे बर्गर’ असे नाव असल्याने शिवसेना दक्षिण मुंबई विभाग क्र. 12 तर्फे याचा जोरदार निषेध करण्यात आला. मुंबईचे ऐतिहासिक व भावनिक स्थान लक्षात घेता दुकानाच्या नावातील बॉम्बे हा शब्द हटवण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली.

लवकरात लवकर यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. यावेळी विभागप्रमुख संतोष शिंदे, उपविभागप्रमुख बाजीराव मालुसरे, शाखाप्रमुख जयवंत नाईक, बाळा अहिरेकर, संतोष घरत, युवासेनेचे किसन सावंत, अजिंक्य धात्रक, गौरव पाटील, यश काते, आशीष हातणकर तसेच शिवसैनिक उपस्थित होते.

