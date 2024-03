पियूष गोयल यांच्या मुलाच्या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांचा छळ, आदित्य ठाकरेंची कडाडून टीका

उत्तर मुंबईचे भाजपचे उमेदवारी पियूष गोयल यांचा मुलगा ध्रुव गोयल याच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईतील ठाकूर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. परिक्षेच्या आदल्या दिवशी कॉलेजकडून विद्यार्थ्यांची ओळखपत्रे काढून घेण्यात आली होती व विद्यार्थ्यांना भाजप पुरस्कृत त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची सक्ती करण्यात आलेली. दुसऱ्या दिवशी परिक्षा असताना नाईलाजाने विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे लागले. मात्र या कार्यक्रमादरम्यान एका विद्यार्थ्याने त्याची नाराजी बोलून दाखवली. त्या विद्यार्थ्याने ध्रुव गोयल यांना विचारलेल्या प्रश्नाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

The regime is sending out a message to the world on a daily basis, that they don’t wish the country to be a democracy anymore.

Here, the IDs of the students were confiscated to force them to attend a talk by the son of a bjp candidate in North Mumbai… a day before their exams.… https://t.co/amiHuH5RQn

