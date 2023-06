विरोधकांची मजबूत एकजूट! पाटण्यातील बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार

भाजपविरोधात विरोधकांची एक सक्षम आघाडी निर्माण करण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांनी देशभरातील विरोधी पक्ष प्रमुखांची एक बैठक 23 जून रोजी पाटणा येथे बोलावली आहे. या बैठकीला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे.

It’s going to b a grand show of Oppn solidarity in Patna on June 23rd!

Ahead of 2024 General Elections ths meet of Oppn parties wil be a positive & historic developmnt.Bihar CM @NitishKumar ji hd a detailed chat wth Shivsena Prez @uddhavthackeray

UddhavJi will attend d meeting… pic.twitter.com/KCeEgcixx3

