दहशतवादाविरुद्ध आम्ही एकजूट; उद्धव ठाकरे यांना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजूंचा फोन, सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात प्रियंका चतुर्वेदींचा समावेश

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी सोमवारी फोनवरून संपर्क केला. ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देण्यासाठी विदेशात निघालेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाबाबत उद्धव ठाकरे आणि किरेन रिजिजू यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत रिजिजू यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या चर्चेनंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विदेशात जाणारे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हे राजकीय विरोधात नाही तर दहशतवादाविरुद्ध आहे, याची खात्री आम्हाला मिळाली. आणि या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून देशासाठी जे योग्य आणि आवश्यक आहे ते आम्ही करू, असे आश्वासन आम्ही सरकारला दिले आहे. यानुसार या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश असेल.

The India delegations visiting various countries and SS UBT participation:

Union Minister Shri Kiren Rijiju ji had a telephonic call with Party President Shri Uddhav Thackeray ji, yesterday, with regards to this delegation.

This delegation is about India against terrorism, not…

— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) May 20, 2025