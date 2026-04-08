मुंबईसाठी लढणार आणि भिडणार! शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे वरळीत शिबीर

मुंबईतील मराठी माणसाच्या सुखकर आयुष्यासाठी, मुंबईच्या विकासासाठी अखंडपणे आणि अथकपणे कार्य करत राहू, असा ठाम निर्धार शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी आज केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून नवनिर्वाचित नगरसेवकांसाठी वरळी येथील सेंट रेगीस हॉटेलमध्ये आज मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यासह माजी महापौर, अर्थतज्ञ, कायदेतज्ञ यांनी या शिबिरात अमूल्य मार्गदर्शन केले.

आजी-माजी नगरसेवकांचा वैचारिक मेळ व्हावा, जुन्यांना नव्यांची ओळख व्हावी आणि नव्यांना महानगरपालिकेचे कार्य, प्रशासन आणि कायद्यांची ओळख व्हावी हा शिबिरामागचा उद्देश होता. या शिबिरात शिवसेना नेते-आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी सर्व नगरसेवकांना महापालिकेचे कायदे आणि प्रक्रियांबाबत विस्तृतपणे माहिती दिली. उपनेते आमदार सचिन अहिर, आमदार सुनील शिंदे आदींनीही या वेळी मार्गदर्शन केले, अशी माहिती पालिकेतील विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर यांनी दिली. शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत, उपनेत्या नगरसेवक विशाखा राऊत, शिवसेना-युवासेना सचिव, आमदार वरुण सरदेसाई, शिवसेना सचिव स्वीकृत नगरसेवक साईनाथ दुर्गे, शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण, ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे, रमाकांत रहाटे, हेमांगी वरळीकर, सुहास वाडकर, निशिकांत शिंदे या वेळी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कांदिवलीत डंपरने अल्पवयीन मुलीला चिरडले

इराणचा आरपार हल्ला ट्रम्प विकृत आणि माथेफिरू! अध्यक्ष पेजेश्कियान यांच्यासह 1 कोटी 40 लाख इराणी लोकांचा देशासाठी बलिदानाचा निर्धार

मणिपूरमध्ये पुन्हा भडका, बॉम्बहल्ल्यात दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

पीडितांचे व्हिडिओ हटवले 4650 लिंक काढल्या! खरात प्रकरणी तेजस्वी सातपुतेंची माहिती

मंत्री महाजनांपासून सर्वांचं कमिशन ठरल्याचा दावा! कुंभमेळ्यात हजारो कोटींची टेंडर मॅनेज… लाचखोर विलास लाडच्या ऑडिओ क्लिपने खळबळ

मुंबई आपलीच आहे, मुंबईकरांसाठी जिवाचे रान करा – आदित्य ठाकरे

नाशिक शहरातील वृक्षतोडीला हरित लवादाची अंतरिम स्थगिती

मेट्रोने मुंबईची वेस ओलांडली! अंधेरीतून थेट मीरा-भाईंदर

अवकाळीचा 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फटका, 2 लाख 68 हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान