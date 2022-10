शिवसेनेचं शक्तीपूजन; निवडणूक चिन्हासाठी त्रिशूल, मशाल, उगवत्या सूर्याचा पर्याय

शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने तात्पुरत्या स्वरुपात गोठवले आहे. अंधेरी पोटनिवडणूकीसाठी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या नव्या नावासंदर्भात तीन पर्याय सुचवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शिवसेनेतर्फे चिन्ह व पक्षाच्या नावाचे तीन पर्याय निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले आहे.

ECI froze our election symbol. They asked us to give symbols, Uddhav Thackeray gave three symbols, ‘trishul’, ‘mashaal’ & ‘rising sun’ to ECI. ECI will decide & allot the symbol now: Shiv Sena (Uddhav faction) MP Arvind Sawant on party symbol pic.twitter.com/aEoXKdPO2U

शिवसेनेतर्फे त्रिशूल, मशाल व उगवता सूर्य असे तीन चिन्ह निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले आहेत. तर पक्षाच्या नावासाठी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधनकार ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अशी नावं देण्यात आली असल्याची माहिती शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.

Our party’s name is Shiv Sena, if ECI gives any of the names related to Shiv Sena including ‘Shiv Sena (Balasaheb Thackeray)’, ‘Shiv Sena (Prabodhankar Thackeray)’ or ‘Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)’, that would be acceptable to us: Shiv Sena (Uddhav faction) MP A Sawant pic.twitter.com/ae9Su8CD1S

— ANI (@ANI) October 9, 2022