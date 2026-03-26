भाजप सत्तेत आल्यापासून राजकीय नेतृत्वाचे, अध्यात्माचे आणि हिंदुत्वाचे अधःपतन झालं आहे; संजय राऊत यांचा घणाघात

सामना ऑनलाईन
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्या बैठकीत त्यांनी राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणावर भाष्य केले. भाजपचे सरकार आल्यापासून राजकीय नेतृत्वाचे, अध्यात्माचे आणि हिंदुत्वाचे अधःपतन झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोणाचेही खासगी व्हिडीओ काढून ते व्हायरल करत त्यावर चर्चा करणे हे पत्रकारिता आणि राडकारणात योग्य नाही. महाराष्ट्रात राजकारणात राजकीय नेतृत्वाचे, अध्यात्माचे आणि हिंदुत्वाचे अधःपतन गेल्या काही वर्षात भाजपचे सरकार आल्यापासून होत आहे. त्यामुळे या विषयावर कितीवेळा, कोणावर आणि काय बोलायचे, असा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि काही पक्षांचे नेते ज्यांची नावे या प्रकरणात आली आहे, त्यांनी यावर बोलावे, त्यानंतर आम्ही बोलू,आता या विषयावर बोलणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेत अंतर्गत मतभेद नाहीत किंवा कोणाबाबत नाराजीही नाही. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आपण पक्षाचे सदस्य आहोत. हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेते म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली, त्यातील आपण एक नेते आहोत. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबाचे आणि आपले नाते सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे अशा पसरवलेल्या बातम्यांचा आम्ही विचार केला असता तर एवढा मोठा पक्ष उभा राहिला नसता, असेही ते म्हणाले. त्यामुळए नाराजी मतभेद वैगरे नाहीत. या फक्त पसरवलेल्या बातम्या आहेत, असे ते म्हणाले.

भोंदू बाबाअशोक खरात प्रकरणी रोज नवनवी माहिती उघड होत आहे. मुख्यमंत्री आणि पोलीस खाते यांना आता शांतपणे काम करू देण्याची गरज आहे. रोज या मुद्द्यावर बोलून इतर महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तपास सुरू असताना त्यावर संशय व्यक्त करणे योग्य नाही.

सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानच उपस्थित नसतील, तर त्या बैठकीला काहीही अर्थ नाही. जर पंतप्रधानच त्या बैठकीला नसतील तर आम्ही तिथे जाण्याला काहीही अर्थ नाही, असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

युद्धसमाप्तीच्या चर्चेसाठी जेडी व्हान्स पाकिस्तान दौऱ्यावर जाणार? इस्लामाबादमध्ये होणार महत्त्वाची बैठक

सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानच उपस्थित नसतील, तर त्याला अर्थ नाही; संजय राऊत संतापले

शुभवार्ता! रेल्वेत 11 हजार लोको पायलटची भरती!! शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

क्रेडिट कार्डचा वापर न करता 33 लाखांचे बिल, ग्राहक न्यायालयाने बँकेला फटकारले; साडेसहा लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

विद्यार्थ्यांसाठी फक्त एक तासाचा स्क्रीन टाईम! कर्नाटक सरकारकडून धोरणाचा मसुदा जारी; रात्री 7 नंतर इंटरनेट बंदची शिफारस

वंदे भारत ट्रेनच्या जेवणात आढळल्या अळ्या

आंध्र प्रदेशात भीषण अपघात: बस आणि टिपरच्या धडकेत 8 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू, 18 गंभीर जखमी

आयआरसीटीसीकडून 3 कोटी फेक अकाऊंट ब्लॉक

कोटक महिंद्रा बँकेत 150 कोटींचा एफडी घोटाळा