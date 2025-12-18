ड्रग्जचे कारखाने हीच महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आणि उद्योग आहे का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात ड्रग्जचे रॅकेट पसरत आहे, ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी आणि साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांवर तातडीने करावाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली. तसेच या वाढत्या ड्रग्ज रॅकेटबाबत त्यांनी चिता व्यक्त केली.

तरुणाई ड्रग्जसच्या विळख्यात अडकली आहे. शाळा, कॉलेजमध्येही त्याचे व्यसन पसरत आहे. आधी ड्रग्ज बाहेरून येत होते, आता महाराष्ट्रात त्याचे कारखाने सुरू होत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि गुंतवणूक येणार आहे. ड्रग्जचे कारखाने हीच गुंतवणूक आणि हेच उद्योग आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला.

या प्रकरणात साताऱ्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या भावाचे नाव आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तेथील पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यांनी कोणाला आणि कसे या रॅकेटमधून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, ते शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यामधील ड्रग्ज रॅकेट सत्ताधाऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहचले असेल आणि तेथून ही सर्व यंत्रणा राबवली जात असेल तर या महाराष्ट्रात काय राहिले? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

राज्यात अनेक ठिकाणी बेगुमानपणे झाडांची कत्तल होत आहे. हत्या होत आहेत, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, मंत्रीच वॉन्टेड आहेत, मंत्री परागंदा होतात, मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आता त्यात ड्रग्जच्या रॅकेटची भर पडली आहे. ही स्थिती महाराष्ट्रासाठी अत्यंत गंभीर आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लँडिंग गियरमध्ये झाला बिघाड,  एअर इंडियाचे विमान कोचीनमध्ये उतरवले

महापौर हा अस्सल मराठी माणूसच असेल आणि ठाकरे बंधू यांच्या आघाडीचाच असेल; संजय राऊत यांचा विश्वास

दोन मंत्री भ्रष्टाचार आणि गुंडागर्दीच्या आरोपामुळे पदावरून गेले, हा या सरकारला लागलेला काळीमा; संजय राऊत यांचा घणाघात

‘भाजपला निसर्ग नष्ट करण्याचा विचित्र हव्यास’; आदित्य ठाकरेंनी डागली तोफ

आता जुन्या गाड्यांना नो-एंट्री! २० हजार रुपयांचा दंड किंवा सीमेवरूनच परतावे लागणार

‘हॉटेल व्हिट्स’ खरेदी व्यवहार प्रकरण: ही कसली ‘हाय पॉवर कमिटी’? हे तर प्रकरणावर पांघरूण घालणे! अंबादास दानवे यांची जोरदार टिका

chinese gps tracker found on injured seagull at karnataka coast

चिन्यांची आकाशातून टेहळणी? कर्नाटक किनारपट्टीवर ‘जीपीएस’ ट्रॅकर असलेला सीगल पक्षी सापडला; सुरक्षेबाबत तर्कवितर्क

नवीन वर्षात नोकरदारांचे सुट्टय़ांचे गणित बिघडणार, अनेक सण एकाच दिवशी आल्याचा फटका

central railway mazdoor sangh protest

सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे आज पुन्हा आंदोलन, सीएसएमटीतील डीआरएम कार्यालयासमोर निदर्शने करणार