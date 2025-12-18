जामखेडमधील हॉटेल कावेरीत गोळीबार; हॉटेल मालक गंभीर जखमी

जामखेड-बीड रोडवरील हॉटेल कावेरी येथे बुधवारी मध्यरात्री घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेने परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे. सात ते आठ जणांच्या संशयित टोळीने हॉटेलमध्ये घुसून तोडफोड केली आणि नंतर अंदाधुंद गोळीबार केला. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. या हल्ल्यात हॉटेलमालक रोहीत अनिल पवार (वय २७, रा. कान्होपात्रा नगर, जामखेड) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या पायात गोळी लागल्याने त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना तात्काळ अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहीत पवार हे रात्री10.30 वाजण्याच्या सुमारास हॉटेलमध्ये कामाची देखरेख करत होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास संशयितांची टोळी हॉटेलमध्ये घुसली. त्यांनी हॉटेलातील टेबल, खुर्च्या, भांडी आणि इतर साहित्याची मोडतोड केली. त्यानंतर त्यांनी रोहीत पवार यांच्यावर थेट गोळीबार केला. या गोळीबारात त्यांच्या पायाला गोळी लागली. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. हल्ल्यानंतर संशयितांनी रोहीत यांची चारचाकी फोडली. या घटनेने गिर्हाईक आणि इतर कर्मचारी घाबरून पळून गेले.
घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास केल्यावर दोन संशयितांची नावे निष्पन्न झाली असून त्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, हा हल्ला जुना वाद आणि वैयक्तिक शत्रुत्वाने झाला असावा. घटनास्थळी अहिल्यानगर येथील फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले असून गावठी कट्ट्याचे (देशी पिस्तूल) अवशेष आणि टप्पर सापडली आहे. उर्वरित ५-६ आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिस पथके रवाना झाली असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबानींवरून तपास वेग घेत आहे. घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रविणचंद लोखंडे आणि जामखेड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची सविस्तर पाहणी केली, फॉरेन्सिक पथकाला सूचना दिल्या आणि जखमींची भेट घेतली. पोलिसांनी परिसरातील सुरक्षा वाढवली असून, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तपासात प्राधान्य दिले आहे.या घटनेमुळे जामखेड-बीड रोड परिसरातील व्यापारी आणि रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.