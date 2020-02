जर्मनीमध्ये दोन बारवर गोळीबार, आठ जणांचा मृत्यू, हल्लेखोर फरार

जर्मनीमधील फ्रँकफर्टजवळील हनाऊ शहरात दोन बारवर बुधवारी रात्री उशिरा गोळीबार झाला. एका कारमधून आलेल्या हल्लेखोरांनी हा हल्ला केला. यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जर्मनीच्या सुरक्षा विशेष दलातील जवानांनी हल्लेखोरांच्या कारचा पाठलाग केला. मात्र हल्लेखोर पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

#UPDATE At least 8 people were killed in 2 shootings at shisha bars in Germany, with an unknown number of attackers still at large, police said. The first attack occurred at “Midnight” bar in the centre of Hanau city. There was then a second shooting at Arena Bar: AFP news agency https://t.co/Sm82OlvGni

